Преимущества и особенности выращивания рапса

Наиболее популярной сельхозкультурой на данный момент считается рапс. Ведь семена этого растения активно используются в производстве продуктов питания, комбикорма, а также для изготовления топлива для дизельных двигателей и многого другого. Кроме этого, уровень мирового потребления рапса составляет порядка 18%. Причем по популярности, он уступает только сое. В основном рапсовое масло используется для изготовления дизельного топлива. Заказать и купить семена рапса можно на ресурсе АГРОТЕНДЕР.com.ua. Данный украинский ресурс создан специально для продвижения отечественной продукции на зарубежных рынках, а также чтобы поддержать местного производителя. Таким образом, благодаря этому порталу, отечественные сельхозпроизводители получают возможность реализовывать свою продукцию по выгодным ценам.

Особенности культивации озимых сортов рапса

Главным образом, у сельхозпроизводителей большой популярностью пользуются озимые сорта рапса, так как его урожайность превышает яровые. При этом, лучше всего сажать рапс после таких овощных культур как картофель, помидоры, сахарная свекла и другие. Сразу же после сбора урожая таких сельскохозяйственных культур, почва подготавливается для посадки рапса. Поле следует распахивать за несколько недель до начала посевной. Очень важно засеять поле рапсом в наиболее подходящее время, так как от этого зависит его урожайность. В том случае, если семена будут посажены слишком рано, то это может привести их к преждевременному росту, что существенно снижает морозоустойчивость культуры и увеличивает количество потерь.

Использование удобрений для повышения урожайности

Стоит заметить, что для повышения урожайности рапса следует своевременно вносить в почву удобрения. В частности, лучше всего способствуют росту этой культуры азотные, фосфорные, борные, серные, калиевые и магниевые виды удобрений. Благодаря этим питательным веществам, существенно повышается морозостойкость данного вида растений, что оказывает позитивное влияние на урожай. Помимо этого, процесс созревания озимого рапса довольно-таки длительный, поэтому для того чтобы он протекал равномерно, дополнительно требуется использовать десиканты.