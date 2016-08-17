Для чего нужна независимая оценка квартиры?

В последнее время стала пользоваться большой популярностью услуга независимой оценки различных материальных ценностей. Как правило, чрезвычайно востребована независимая экспертная оценка автомобилей, промышленного оборудования, ценных бумаг, предприятий, земельных участков, жилой и коммерческой недвижимости. Помимо этого, к такой услуге прибегают для оценки морального и материального ущерба в случае кражи интеллектуальной собственности.

Целесообразность определения рыночной стоимости квартиры

Тем не менее, несмотря на такой широкий спектр деятельности, обычно к таким экспертам обращаются в случае необходимости оценки какого-либо объекта жилой недвижимости. В частности, без этой процедуры сегодня практически невозможно продать или приобрести квартиру. Причем в независимой оценке стоимости квартиры заинтересован как продавец, потому что он хочет реализовать ее по рыночной цене, так и покупатель. Ведь потенциальный владелец недвижимости не хочет приобретать ее по завышенной стоимости. Стоит отметить, что по мнению экспертов оценка квартиры для Сбербанка имеет свои отличия, о которых рассказано на сайте http://okap.ru/ocenka-kvartiry-dlya-sberbanka.

Особенности оценки недвижимости

В процессе независимой оценки принимаются во внимание самые незначительные мелочи и детали, связанные с конкретной квартирой, для максимально точного определения ее реальной рыночной стоимости. В частности, опытный эксперт обязательно будет учитывать:

расположение и этажность здания;

размеры жилплощади и планировку квартиры;

наличие в районе развитой инфраструктуры;

удаленность объекта от центра города;

наличие в квартире ремонта;

срок ввода в эксплуатацию дома.

Помимо этого на увеличении стоимости квартиры может сказаться наличие неподалеку исторических достопримечательностей и туристических маршрутов. Естественно, существенно снизить цену недвижимости может расположение здания рядом с мусорным полигоном или каким-нибудь вредным промышленным производством. В мегаполисах нередко ключевую роль в определении стоимости играет наличие рядом с объектом станции метрополитена или транспортной развязки.

Необходимо отметить, что результаты независимой оценки нужны не только для совершения сделок по продаже недвижимости, но и для получения оценки в банке или в ходе каких-либо судебных разбирательств.