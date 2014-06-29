Плюсы окон с использование профиля КБЕ

На современном рынке пластиковые окна КВЕ занимают одну из лидирующих позиций, так как немецкие производители не скупятся на качестве. Они обладают высоким уровнем технических характеристик и ко всему прочему отличаются повышенной экологичностью.

Пластиковые окна КВЕ отлично способствуют сохранению микроклимата в помещениях, что только благополучно отзывается на здоровье людей живущих внутри.

Внешний вид этих окон не нарушает эстетической обстановки, к тому же они хорошо адаптированы под умеренный климат. В состав профиля не входит не каких свинцовых добавок. Что является немало важным для человеческого здоровья, а особенно если в доме проживают дети и люди, страдающие респираторными заболеваниями. И неудивительно, что вы можете встретить отзывы вида Я советую заказывать окна КБЕ в компании КБЕ Москва.

Преимущества профилей KBE

Также существует ряд дополнительных преимуществ, благодаря которым рекомендуется использовать именно эти окна.

Прочность материалов. Средний срок службы профилей КВЕ в среднем 40 лет. Они легко выдерживают температурные перепады, а так же терпимы к различного рода погодным явлениям (дождь, ветер, снегопад, жара и т.д.).

Эстетичность. При производстве профилей используется специальный стабилизатор, за счет которого изделие долго сохраняет свою форму и первоначальный вид и цвет. Зачастую профиль выполняется в светлой цветовой гамме, но при желании они легко красятся в различные цвета.

Комфорт. Специально разработанная система профиля, не позволяет проникать с улицы посторонним звукам. К тому же в комплектации с каждым окном можно приобрести москитную сетку, которая отлично защищает не только от комаров, но и от других не желательных «посетителей». Как дополнение, производители профиля КВЕ предлагают к окнам противовзломную фурнитуру или же климат-контроль.

Экономичность. Благодаря высокому уровню теплоизоляционных свойств, обладатели пластиковых окон КВЕ сумеют значительно сэкономить на отоплении.