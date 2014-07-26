Преимущества вкуснейших конфет ручной работы

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Встретить конфеты, изготовленные вручную, в обычном магазине невозможно. Они производятся по эксклюзивным технологиям знаменитых мастеров и продаются только в специализированных бутиках фирмы производителя. Очень многие люди, единожды отведав лакомства ручной работы, навсегда становятся восторженными поклонниками именно этих изделий. Начинка для конфет может быть выполнена из вполне привычных ингредиентов, таких как орехи и ром, или из специфических, например, перца и лаймового сока.

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