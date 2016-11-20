Особенности правильного выбора автомобильных салфеток

Уже давно канули в прошлое те времена, когда для того чтобы протереть пыль в салоне машины или отполировать ее кузов, автолюбители пользовались затасканными банными губками или грязными рваными тряпками. Теперь большинство автовладельцев для этих целей предпочитает пользоваться специальными автомобильными салфетками. Тем не менее, несмотря на большую популярность таких салфеток, далеко не все автолюбители знают, как их правильно выбирать. Стоит отметить, что салфетки и другие из высококачественных материалов вы без труда можете приобрести здесь.

Основные разновидности салфеток

На отечественном рынке представлен большой выбор автомобильных салфеток, отличающихся эксплуатационными свойствами и изготовленных из различных материалов. В частности, подобные салфетки бывают:

Хлопковыми, которые отлично подходят для удаления небольших загрязнений в салоне или регулярного ухода за кузовом машины.

Махровыми салфетками пользуются, чтобы устранить более сильные загрязнения внутри салона, а также ими удобно мыть автомобиль при помощи различных чистящих средств.

Натуральные замшевые салфетки обычно используются для полировки кузова машины.

Салфетки из искусственной замши, в отличие от своих натуральных аналогов, намного лучше впитывают влагу и после их применения на кузове машины не остаются разводы и ворсинки.

Кроме этого, существуют и специальные «влажные салфетки», пропитанные специальным составом, который позволяет очищать от грязи автостекла, а также пластиковые и кожаные элементы отделки салона.

Стоит заметить, что по мнению большинства экспертов и автолюбителей, идеальными считаются салфетки, изготовленные из такого полимерного материала как микрофибра. Благодаря своей полимерной основе, салфеткам из этого материала присущи уникальные гидрофильные и полирующие свойства, позволяющие не только очищать транспортное средство от пыли и грязи, но и удалять вредные микроорганизмы и болезнетворные бактерии.