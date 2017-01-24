Особенности и способы пополнения электронных кошельков

Сегодня электронными деньгами можно расплатиться практически за все товары или услуги в любом онлайн-магазине. По этой причине виртуальная валюта может составить реальную конкуренцию так называемым физическим или бумажным деньгам. Однако для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями виртуальных денег, пользователям необходимо вначале пополнить свой электронный кошелек. Благодаря сервису rocketchange.ru у вас есть возможность легкого пополнения и обмена одной электронной валюты на другую.

Как правильно пополнить электронный кошелек?

Разумеется, для получения возможности проведения любых операций с электронными кошельками, пользователю предварительно следует зарегистрироваться в одной из виртуальных платежных систем. Сразу же после регистрации аккаунта можно пополнить виртуальный кошелек посредством:

Предоплаченной карты.

Для пополнения электронного кошелька таким способом, необходимо войти в персональный аккаунт и в разделе «Пополнение кошелька» просто кликнуть по иконке «Карта». Далее требуется просто ввести номер предоплаченной карты. Затем понадобится указать специальный код и стереть защитный слой на карте.

Банковского счета.

Для осуществления такой операции необходимо воспользоваться интернет-банкингом. После входа в систему нужно ввести номер виртуального кошелька и далее неукоснительно следовать всем инструкциям. Таким же способом можно пополнить счет с помощью банкомата.

Банковского перевода или наличными деньгами в финансовом учреждении.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, потребуется непосредственно в банковском учреждении предъявить менеджеру свой паспорт, назвать платежную систему, сообщить номер виртуального кошелька и указать величину суммы его пополнения.

Платежного терминала.

Такой способ считается наиболее простым и пользуется огромной популярностью у молодежи. Ведь для пополнения виртуального кошелька достаточно просто выбрать электронную платежную систему, ввести номер своего счета и телефона и внести необходимую сумму наличными в платежный терминал через купюроприемник. Естественно, после завершения операции нужно обязательно взять чек об оплате.