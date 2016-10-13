Типы и принцип функционирования вакуумного насосного оборудования

На данный момент вакуумные насосы, которые можно подобрать и заказать на сайте http://vacuumpro.ru, обеспечивают бесперебойную работу различного оборудования в самых разных хозяйственных сферах и отраслях:

На предприятиях пищевой промышленности.

В машиностроительной отрасли.

В очистных коллекторах.

В разнообразных системах кондиционирования и вентиляции воздуха.

В химической промышленности.

Таким образом, это оборудования используется исключительно в тех сферах, в которых для производства продукции или функционирования агрегатов требуется вакуум.

Основные типы насосных установок

В объединение Росвакуум входит 310 российских компаний-производителей, выпускающих большое количество моделей вакуумного оборудования, которое отличается особенностями конструкции, техническими характеристиками, эксплуатационными возможностями, принципом действия и другими параметрами:

В зависимости от особенностей конструкции, такие установки выпускаются криогенного, механического, сорбционного и струйного типа.

По физическому принципу работу, насосы бывают газопереносными и газосвязывающими.

Основной принцип работы вакуумного оборудования

В зависимости от конструкционных особенностей и глубины генерируемого вакуума, отличается и принцип работы таких установок. В частности, чтобы образовать предварительный вакуум, применяется насосное оборудование поршневого, ротационного и жидкостно-кольцевого типа. В таких агрегатах удаление воздуха осуществляется благодаря изменению величины объема рабочей камеры. При этом, чтобы получить на выходе глубокий вакуум, активно используются турбомолекулярные и пароструйные установки.

Следует отметить, что каждый тип насосного оборудования применяется исключительно для решения определенных задач. Главным образом, такая специфика обусловлена принципом действия агрегатов, стоимостью вакуумного оборудования, его конструкцией, а также эффективностью функционирования установки.