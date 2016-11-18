Выгодные условия франшизы от компании «CitySites»

Основанная 8 лет назад компания «CitySites» является сетью, объединяющей большое количество интернет-сайтов, представляющих разные города. Основная идея такого проекта региональных сайтов заключается в предоставлении жителям того или иного населенного пункта максимально полной информации о жизни родного города. После того как компания заняла лидирующие позиции практически во всех странах СНГ, этот проект стал активно продвигаться и на европейском рынке. На сайте http://citysitesglobal.com можно узнать подробнее о компании и фрншизе.

В 2015 году в СНГ количество франчайзи компании «CitySites» превысило отметку в 100 городов-партнеров. Причем в восточноевропейских странах компания имеет 13 филиалов, в том числе и собственное представительство в столице Литвы – Вильнюсе. Стоит отметить, что пользователи имеют возможность на таких городских порталах не только общаться или узнавать новости и искать справочную информацию, но и заниматься коммерческой деятельностью. К тому же, постоянными клиентами компании являются как отечественные крупнейшие производители, так и фирмы из стран ближнего зарубежья.

Основные преимущества и условия партнерства с «CitySites»

Компания «CitySites» предлагает партнерам принять участие в успешном и коммерчески выгодном бизнес-проекте. К тому же, всем франчайзи предоставляются оптимальные и привлекательные условия сотрудничества. В частности, за вполне умеренную оплату партнеры получают возможность:

Получения стабильного и постоянно увеличивающегося дохода.

Осуществлять свою коммерческую деятельность во всех филиалах, входящих в сеть.

Коробочная версия франшизы

Для того чтобы пользователи могли получить реальное представление об этом виртуальном бизнесе, компанией была выпущена коробочная версия франшизы. Дело в том, что многим людям чрезвычайно сложно представить ведение бизнеса в интернет-сети. Поэтому им требуется его визуализация, а также возможность проверить на ощупь. Специально для таких недоверчивых партнеров и была разработана физическая оболочка, которая представляет собой небольшую прямоугольную коробочку весом 300 граммов. В этой коробке собраны самые подробные инструкции по ведению бизнеса в интернет-сети, которые основываются на 8-летнем опыте компании. Вся информация изложена в максимально простой и доступной форме, что позволяет всем желающим без промедления принять участие в проекте.