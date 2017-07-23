Что следует знать про современную имплантацию зубов?

Имплантация в стоматологии – это как правило непосредственное вживление в костную ткань (на том месте, где отсутствует зуб) стержня из титана, на который в последствии одевается выбранная коронка. Имплантация на сегодняшний день может быть выполнена сразу же за один день, а может проводиться в несколько этапов. Коронку по желанию можно так же установить временно, до тех пор, пока будет проводиться подготовка десны к последующему главному протезированию. В городе Химки заказать осуществить комплексное лечение зубов и осуществить имплантацию можно в хорошо известной клинике “Зубастик”, сайт которой доступен по ссылке https://zubastik-himki.ru. В “Зубастике” собрались по-настоящему грамотные и опытные специалисты с одной значимой целью – вылечить зубы качественно и помочь своим клиентам наилучшим образом.

Как правило, материал для главной коронки выбирает именно клиент. По желанию это может быть металлокерамика, простая керамика или же золото. Также особое значение имеет какая будет выбрана имплантация зубов. Ведь либо она будет одномоментной, либо будет выбрана вовсе другая стоматологическая услуга. У протезирования, которое основано непосредственно на имплантации, есть огромное количество существенных преимуществ, и без сомнения самое главное из них – это непосредственное сохранение в первоначальном виде зубов, которые находятся по соседству с тем, что удаляется. Отсутствие какого-либо из зубов теперь не обязывает к изготовлению моста, к которому мы все привыкли.

Искусственные зубы, которые сейчас устанавливаются совсем не отличаются от подлинных не внешне, ни по каким либо другим характеристикам. Они не вызывают каких-либо неудобств или же неприятных ощущений. Имплантация обязательно должна проводиться именно челюстными хирургами, которые уже прошли специальное обучение по данной технологии. Сейчас большинство стоматологов используют новинки в сфере диагностического и лечебного оборудования, а значит, вы можете не переживать за состояние собственных зубов.