Герметичные соединения при помощи латунных муфт-«американок»

Если ранее для соединения водопроводных труб в основном использовались обычные резьбовые сгоны, то сейчас все больше сантехников отдают предпочтение муфте с накидной гайкой или как ее еще называют «американке». Даже принимая во внимание, что резьбовыми сгонами с контргайкой до сих пор пользуются сантехники в процессе монтажа отопительных и водопроводных систем, тем не менее, такой способ соединения существенно уступает по определенным параметрам «американке». В частности, трубопроводы с соединениями посредством муфт с накидными гайками, которые изготавливаются из латуни или нержавейки, гораздо быстрее собираются и намного проще обслуживаются. Муфта сцепления различных видов всегда можно приобрести напрямую у производителя – компании “Класс-Инжиниринг” на сайте www.classeng.com.

Основные достоинства сгонов-«американок»

Самым главным недостатком резьбовых сгонов считается необходимость достижения в процессе монтажа водопровода практически идеальной соосности труб, чего по-настоящему трудно добиться. Поэтому в подавляющем большинстве случаев центровка труб осуществлялась с помощью молотка или кувалды, а сгоны затягивались газовыми ключами.

Герметизация таких классических соединений достигалась при помощи пропитанной олифой пакли, которая стала визитной карточкой советских сантехников. Причем пакля, пропитанная олифой, пользуется неизменной популярностью у отечественных сантехников даже после появления на отечественном рынке более современных материалов таких как ФУМ-ленты, уплотняющие нити и герметизирующие составы.

В отличие от этих уже давно устаревших способов, использование для соединения труб современных муфт-«американок» обладает следующими преимуществами:

«Американки» позволяют максимально быстро осуществлять монтаж и демонтаж различных фильтров, радиаторов и других устройств, что существенно облегчает их ремонт и профилактическое обслуживание.

Конусная соединительная поверхность с резиновым уплотнительным решает не только проблему соосности, но и обеспечивает высокую герметичность трубопровода.

Так как муфта изготовлена из латуни, то она обладает высокими антикоррозийными свойствами.