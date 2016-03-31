Почему необходима регистрация товарного знака

У многих владельцев небольших фирм вызывает сомнения целесообразность регистрации товарных знаков для собственных предприятий.

Теоретически, руководителям понятно, что регистрировать товарный знак и логотип нужно обязательно, чтобы защитить упомянутую выше информацию от незаконного использования. Но нередко правление не может выбрать тип регистрируемого товарного знака: текстовый, графический или комбинированный.

Источник указывает, что регистрация товарного знака – единственно возможный способ его защиты от несанкционированного использования. До сих пор в законодательстве отсутствуют другие меры, защищающие товарные знаки от возможного злоупотребления. Процедура регистрации предполагает не только защиту собственного товарного знака. При процедуре просматривают базы данных, проверяя его новизну. Результаты поиска служат основанием для подтверждения оригинальности знака или выявления его сходства с уже имеющимися аналогичными знаками. Если выявляется чрезмерное сходство товарных знаков, то можно ожидать предъявления их правообладателями обоснованных законом претензий. При этом ускоренная регистрация товарного знака также возможна, а потребуется она тогда, когда очень быстро компания хочет представить рынку свой новый продукт, защитив свои права на него.

История бизнеса располагает весьма и весьма многочисленным и разнообразными примерами, когда уже очень хорошо зарекомендовавшая и хорошо известная компания после нескольких лет владения незарегистрированным товарным знаком вынуждена была его заменять, прибегая к процедуре ребрендинга. Именно этим объясняется важность своевременной защиты своей компании путем регистрации товарного знака. Еще одним преимуществом регистрации знака является возможность включения средств, потраченных на качественные услуги, связанные с регистрацией товарных знаков, в затраты на рекламу. Это помогает при решении некоторых бухгалтерских вопросов.