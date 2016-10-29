Неоспоримая польза употребления чистой воды

Подавляющее большинство жителей крупных городов страдают от гиподинамии, авитаминоза, катастрофической экологической ситуации и постоянного нервного стресса. Для того чтобы хотя бы частично нивелировать все негативные последствия проживания в мегаполисах, горожане посещают фитнес-центры и начинают следить за своим рационом. Тем не менее, все эти попытки могут оказаться тщетными без ежедневного употребления чистой воды. Ведь именно от ее качества во многом зависит здоровье организма. Очистить воду помгут специальные фильтры для воды.

Фильтры Woda-Pure, изготовленные европейской компанией «BWT», о которых рассказано на сайте http://www.pearl-water.ru/, отличаются высоким качеством и способны удалить из водопроводной воды все вредные микроорганизмы, бактерии, хлор и прочие микроэлементы. Как правило, эти фильтры устанавливаются на кухне непосредственно под мойкой, а очищенная вода подается из отдельного крана. При этом осуществлять замену картриджей в этом фильтре необходимо через каждые 6 месяцев.

Эффективная очистка воды бытовым фильтром

Как известно, человек на 80% состоит из жидкости. Поэтому для нормального функционирования всех органов и систем в организме людям необходимо регулярно употреблять чистую воду. К тому же, многие специалисты отмечают, что для очищения организма от шлаков и восстановления обмена веществ необходимо ежедневно выпивать не менее 2 литров жидкости. Причем некоторые считают, что для очистки воды от вредных примесей, ее достаточно просто вскипятить и затем дать настояться в течение нескольких дней. Помимо этого, также бытует мнение, что полезно употреблять только бутилированную воду, которую можно купить в любом магазине.

Естественно, все это не более чем стереотипы и ложные утверждения. Дело в том, что как в первом, так и в другом случае, просто невозможно гарантировать полную очистку воды от солей тяжелых металлов и вредных микроорганизмов. На самом деле единственным эффективным способом получить идеально очищенную воду в домашних условиях – это пропустить ее через бытовой фильтр BWT Woda-Pure. Только после фильтрации в этом элементе получается вода наилучшего качества очистки, которую можно смело употреблять в любом количестве.