Особенности выбора автокрана для аренды

В процессе строительства любого жилого или коммерческого объекта обязательно используется спецтехника и автокраны, в том числе. Тем не менее, далеко не каждый застройщик может себе позволить приобрести такую дорогостоящую технику, поэтому большинство компаний предпочитают брать ее в аренду. Например, арендовать автокран в Нижнем Новгороде можно на ресурсе spetspark-nn.ru. К тому же, на этом сайте можно узнать базовую информацию, необходимую для правильного выбора автокрана.

Тонкости выбора автокрана

В частности, при выборе такой спецтехники необходимо учитывать определенные факторы:

Грузоподъемность.

Именно от этого параметра напрямую зависит эффективность эксплуатации подобной спецтехники. Таким образом, перед тем как оформлять аренду, предварительно следует оценить вес, который должен поднимать кран. Ведь для того чтобы поднимать и перемещать массивные и габаритные грузы, требуется автокран с большой грузоподъемностью типа КАМАЗ, весом в 25 тонн. Такая мощная машина при определенных условиях способна поднимать груз массой порядка 32 тонн. Стоит отметить, что нередко застройщик, желая сэкономить, арендует маломощную технику, которая может легко опрокинуться даже при небольшом перегрузе. В свою очередь, это чревато выходом крана из строя и даже человеческими жертвами.

Габаритные размеры подъемного механизма.

От длинны и ширины подъемного механизма зависит максимальная высота, на которую можно будет поднимать груз. Как правило, для строительных работ необходимы краны, оснащенные максимально длинным механизмом.

Колеса.

Главным образом, выбор колес для автокрана зависит от вида грунтового или дорожного покрытия на которых планируется использовать такую спецтехнику. К примеру, для работы на городских улицах, автокран должен быть оснащен пневматическими шинами с высоким протектором, а если стройка ведется в труднопроходимом месте, то лучше всего подойдет колесная формула 66, которая позволяет поднимать грузы в пределах 16–50 тонн. Для работы в помещениях отлично подходят колеса из цельнолитой резины, так как они практичные и долговечные.