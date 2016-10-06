Как правильно приобрести новый автомобиль а автосалоне?

Сегодня можно свободно приобрести автомобиль любой марки. Достаточно просто располагать необходимой денежной суммой. В том случае, если финансов на покупку новой машины элементарно не хватает, то всегда можно приобрести подержанный автомобиль. Тем не менее, следует учитывать, что у транспортного средства с пробегом, через довольно-таки короткий промежуток времени, придется менять многие узлы и элементы. Таким образом, экономия получается мнимая и расходы на ремонт такой подержанной машины могут в разы превысит ее стоимость.

Поэтому все автолюбители мечтают приобрести новый автомобиль, который не будет ломаться и исправно прослужит долгое время. Разумеется, автоконцерны не занимаются реализацией автомобилей напрямую, а исключительно через автосалоны.

Тонкости покупки новой машины в автоцентре

Как правило, самые крупные солидные автоцентры расположены в мегаполисах. Кроме этого, в крупных городах также есть большое количество разнообразных автосалонов, в которых нередко работают нечистые на руку дельцы. Такие нечистоплотные бизнесмены заманивают к себе автовладельцев заманчивыми ценами и небывалыми скидками, а потом продают им отремонтированные или битые автомобили под видом новых машин.

Для того чтобы не стать жертвой обмана таких мошенников, следует приобретать автомобили только в проверенных и солидных автосалонах. В частности, со списком самых популярных автоцентров в Ростове-на-Дону можно ознакомиться на ресурсе автосалоны в Ростове-на-Дону.

На этом портале представлено несколько десятков популярных автосалонов, из которых автолюбители могут выбрать наиболее подходящий. Также можно перейти по ссылке на официальный ресурс автоцентра или связаться с менеджерами по контактным телефонам и узнать всю необходимую информацию. Кроме того, перед посещением автосалона можно предварительно прочитать отзывы о его работе на специализированных автомобильных форумах в интернет-сети.

Следует отметить, что после оформления договора о покупке машины, перед тем как забрать ее из автосалона, необходимо внимательно осмотреть ее на наличие различных дефектов, а также сверить номера на кузове автомобиле с данными занесенными в техпаспорт.