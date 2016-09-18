Как правильно выбирать антикварные изделия?

Многие люди, решив выбрать подарок на день рождение или юбилей своим знакомым и родным, сталкиваются с неприятным сюрпризом. Дело в том, что несмотря на огромный выбор товаров, как в обычных магазинах, так и в виртуальных бутиках, все они по большому счету представляют собой низкопробный ширпотреб. Однако хороший презент должен быть не только красивым и практичным, но и вызывать положительные эмоции и воспоминания. И антиквариат отвечает всем этим требованиям. При необходимости продать ваш личный антиквариат можно по ссылке http://www.awdl.ru/pokupka – в салоне-магазине “А. Витт и Д. Леонтьев”.

Где покупают старинные вещи?

Большинство экспертов сходятся во мнении, что самым лучшим подарком является какое-нибудь раритетное антикварное изделие, изготовленное из благородных металлов и инкрустированное драгоценными камнями. В современных обычных и виртуальных специализированных магазинах предлагается большой выбор всевозможных антикварных вещей, которые можно приобрести по достаточно умеренным ценам.

В частности, в ассортименте антикварных онлайн-магазинов есть много старинных:

икон, картин и гравюр;

фолиантов, книг и древних рукописей;

статуэток, бюстов и часов;

ювелирных украшений;

холодного и огнестрельного оружия;

монет и других денежных знаков;

медалей и орденов;

серебряной посуды, мебельных изделий и прочих предметов быта.

Главным образом, на стоимость любой антикварной вещи, помимо возраста, также влияет художественная ценность изделия. Причем стоимость материала, из которого изготовлена старинная вещь, для коллекционеров играет уже второстепенное значение. Отличным подарком для ценителя антиквариата может стать золотой хронограф, серебряные столовые приборы, фарфоровая статуэтка, бронзовые подсвечники и другие старинные предметы.

Необходимо заметить, что к выбору антиквариата следует относиться максимально ответственно и быть предельно внимательным. Дело в том, что сейчас рынок просто переполнен «антикварными» изделиями, которые являются просто современными имитациями старинных вещей. Поэтому, чтобы не приобрести дешевую подделку, выполненную под старину, следует заказывать старинные предметы только в солидных и проверенных виртуальных антикварных магазинах.