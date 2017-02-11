Тонкости выбора машины на радиоуправлении

Все дети и взрослые хотят получить в подарок быстрый, маневренный, вездеходный радиоуправляемый автомобиль. Кроме этого, такая машина должна легко преодолевать любые препятствия, гонять по грязи, песку и лужам, прыгать с трамплинов, не ломаться, реалистично звучать и очень долго ездить без подзарядки. К тому же, такой автомобиль еще должен быть недорогим и стильным. Разумеется, дешево купить радиоуправляемый автомобиль с такими неограниченными возможностями просто нереально. Так как за модель с таким продвинутым функционалом придется выложить столько же, сколько за реальную машину. Тем не менее, придерживаясь определенных правил, можно также приобрести функциональную машину на радиоуправлении по достаточно приемлемой стоимости, при этом радиоуправляемые модели машин представлены огромным ассортиментом.

Виды радиоуправляемых автомобилей

При выборе радиоуправляемой машины, в основном следует обращать внимание на:

Дизайн.

Автомобиль должен быть предметом гордости его владельца и всеобщей зависти окружающих.

Функциональность.

Гоночный болид с низким клиренсом будет нелепо смотреться и тем более плохо ездить по проселочным дорогам, а массивный внедорожник с огромными колесами может напрочь разнести всю мебель в квартире. Поэтому лучше всего выбирать модель, в зависимости от особенностей рельефа местности и условий эксплуатации.

Размеры.

В этом случае главным критерием является масштаб, в котором модель изготовлена, по отношению к реальному полноразмерному автомобилю.

Так, недорогие машинки с простым управлением, маленького размера размеров в пропорциях 1:24 или 1:18 пользуются большим спросом у детей, коллекционеров и новичков.

Более габаритные уменьшенные копии внедорожников и шоссейных автомобилей масштабом 1:8 и 1:10 используются для участия в профессиональных соревнованиях по модельному спорту.

Самые габаритные и дорогостоящие модели радиоуправляемых автомобилей в пропорциях 1:5, своим устройством практически идентичны с оригинальными машинами. Поэтому для их нормального функционирования требуется проводить регулярное сервисное обслуживание и техосмотр. Кроме этого, автозапчасти для таких моделей изготавливаются небольшими сериями, поэтому стоят чрезвычайно дорого.