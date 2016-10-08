Охранная сигнализация в квартире – непреодолимый барьер для воров

Преимущественное большинство людей, установив бронированную входную дверь думают, что они полностью обезопасили свою квартиру от проникновения злоумышленников. При этом многие из них даже не догадываются, что у злоумышленников имеется огромное количество изощренных способов несанкционированного проникновения в чужие квартиры. Поэтому если воры зададутся целью кого-нибудь обокрасть, то можно на 100% быть уверенным, что они это обязательно сделают. Причем не стоит питать иллюзий, потому что предотвратить кражу не поможет не только металлическая дверь с качественным замком, но и даже ротвейлер или доберман, оставленный в квартире.

Единственный эффективный способ полностью обезопасить квартиру от посягательств злоумышленников – это установка в ней специальной охранной сигнализации, которая обойдется гораздо дешевле подключения к вневедомственной охране. Более подробно узнать условия и стоимость подключения, а также специфику функционирования этой охранной и пожарной системы можно на сайте kpmo.com.ua. Кроме этого, на ресурсе КП «Муниципальная охрана» можно также заказать установку сигнализации и ее подключение к пульту охраны в городе Харькове и Харьковской области.

Особенности монтажа охранной сигнализации

Для установки сигнализации в квартире необходимо предпринять определенные действия:

Вначале следует определить все места, через которые в квартиру смогут попасть злоумышленники.

Затем нужно нарисовать план квартиры и отметить на нем точки, в которые необходимо будет установить датчики движения. Также жилые помещения оборудуются дверными и оконными магнитоконтактными датчиками. Помимо этого, устанавливаются и датчики дыма, которые в случае возгорания не только передают сигнал тревоги на пульт пожарной охраны, но и включают сирену.

Потом нужно выбрать какое-нибудь укромное место, в котором нужно будет спрятать оборудование и автономный источник питания для его работы.

В завершение потребуется определиться со способом крепления и местом проводки кабеля сигнализации. Разумеется, его необходимо будет тщательно спрятать от посторонних глаз.