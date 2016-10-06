Основные достоинства отдыха в Симферополе

Еще с советских времен все граждане Советского Союза мечтали отдохнуть летом в Крыму. Причем с тех пор мало что изменилось и точно так же, как и тогда, в сезон отпусков армия отдыхающих устремляется на этот солнечный полуостров. Разумеется, в Крыму огромный выбор различных санаториев и отелей, в которых можно прекрасно отдохнуть. Тем не менее, все они расположены в разных населенных пунктах, поэтому многие туристы просто теряются от таких безграничных возможностей. По мнению бывалых путешественников, наилучшим вариантом для проживания в Крыму, по объективным причинам, является его столица Симферополь. При этом перед планированием отдыха в этом городе очень важно узнать о том, какая будет погода в дни вашего отдыха. Для этого на сайте http://www.3652.ru/pogoda можно посмотреть погоду в Симферополе не только на ближайшие дни, но и прогноз погоды на месяц вперед.

Преимущества отдыха в Симферополе

Этот город расположен непосредственно в самом центре полуострова. Поэтому отсюда легко добраться как до знаменитой черноморской жемчужины Ялты с ее изумительными пляжами и уникальной природой, так и до богатого своими достопримечательностями Севастополя. Помимо этого, молодежь несомненно заинтересует поездка на ежегодный фестиваль Казантип, на который каждым летом приезжают тысячи поклонников современной музыки и веселого времяпрепровождения. Кроме того, от Симферополя просто рукой подать до Бахчисарая, который считается одним из самых красивых крымских городов.

Наряду с этим, в самой столице Крыма также великое множество интересных достопримечательностей и архитектурных шедевров. В Симферополе чрезвычайно развита туристическая инфраструктура, много комфортабельных отелей и ресторанных заведений, в которых можно отведать традиционные блюда крымской кухни.

Стоит заметить, что отдыхая с маленькими детьми в крымской столице, обязательно стоит побывать в знаменитом симферопольском зоопарке, в котором можно посмотреть на редких экзотических птиц и животных. Также детям несомненно понравится кататься на экстремальных горках и резвиться на водных аттракционах в аквапарке «Банановая республика».