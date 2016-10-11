Высококачественные пластмассовые изделия от «Зуло Групп»

Дата публикации: October 11, 2016 | Статьи | Comments Off on Высококачественные пластмассовые изделия от «Зуло Групп»

Компания «Зуло Групп» специализируется на производстве разнообразных пластмассовых изделий. Причем технология изготовления продукции на этом предприятии подразумевает использование всех этапов производства. Начиная с разработки и изготовления лит-формы изделия под высоким давлением и заканчивая упаковкой продукции и ее доставкой конечному потребителю.

Основные преимущества компании
Главная специализация компании заключается в изготовлении и обеспечении бесперебойных поставок высококачественных пластмассовых изделий потребителям и постоянным партнерам.
На предприятии осуществляется изготовление деталей с помощью метода литья из пластмассовых гранул, на современном оборудовании. Причем компанией производятся как крупные, так и небольшие партии изделий из пластмассы, а также возможно изготовление деталей в единичном экземпляре.
В процессе производства любых деталей из пластмассы, обязательно используются пресс-формы. Дело в том, что именно в такое приспособление подается под высоким давлением расплавленная пластмасса и в нем приобретается конечная форма и размеры изделия. В том случае, если у заказчика нет в наличии такой лит-формы, то она может быть спроектирована и изготовлена непосредственно на предприятии.
Наличие собственных производственных мощностей позволяет изготавливать продукцию любой сложности, в самый короткий срок.
Все материалы, которые используются для производства продукции из пластмассы, обладают всеми соответствующими сертификатами безопасности и качества.
Достаточно невысокая стоимость продукции компании объясняется тем, что предприятие напрямую сотрудничает с производителями пластмассовых гранул. Именно это позволяет устанавливать наиболее выгодную цену.
Следует заметить, что независимо от стоимости изделий, всю продукцию компании отличает высокое качество и надежность. Так как на предприятии практикуется строгий контроль качества деталей на всех этапах производства. Кроме этого, уже готовые изделия проходят лабораторное тестирование, в ходе которого проводится тщательная проверка всех технических и эксплуатационных характеристик.

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