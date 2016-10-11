Высококачественные пластмассовые изделия от «Зуло Групп»

Компания «Зуло Групп» специализируется на производстве разнообразных пластмассовых изделий. Причем технология изготовления продукции на этом предприятии подразумевает использование всех этапов производства. Начиная с разработки и изготовления лит-формы изделия под высоким давлением и заканчивая упаковкой продукции и ее доставкой конечному потребителю.

Основные преимущества компании

Главная специализация компании заключается в изготовлении и обеспечении бесперебойных поставок высококачественных пластмассовых изделий потребителям и постоянным партнерам.

На предприятии осуществляется изготовление деталей с помощью метода литья из пластмассовых гранул, на современном оборудовании. Причем компанией производятся как крупные, так и небольшие партии изделий из пластмассы, а также возможно изготовление деталей в единичном экземпляре.

В процессе производства любых деталей из пластмассы, обязательно используются пресс-формы. Дело в том, что именно в такое приспособление подается под высоким давлением расплавленная пластмасса и в нем приобретается конечная форма и размеры изделия. В том случае, если у заказчика нет в наличии такой лит-формы, то она может быть спроектирована и изготовлена непосредственно на предприятии.

Наличие собственных производственных мощностей позволяет изготавливать продукцию любой сложности, в самый короткий срок.

Все материалы, которые используются для производства продукции из пластмассы, обладают всеми соответствующими сертификатами безопасности и качества.

Достаточно невысокая стоимость продукции компании объясняется тем, что предприятие напрямую сотрудничает с производителями пластмассовых гранул. Именно это позволяет устанавливать наиболее выгодную цену.

Следует заметить, что независимо от стоимости изделий, всю продукцию компании отличает высокое качество и надежность. Так как на предприятии практикуется строгий контроль качества деталей на всех этапах производства. Кроме этого, уже готовые изделия проходят лабораторное тестирование, в ходе которого проводится тщательная проверка всех технических и эксплуатационных характеристик.