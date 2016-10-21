Советы по выбору краски для потолка и стен

В процессе ремонта все стремятся, чтобы помещение выглядело гармонично и эстетично. Причем если во времена тотального дефицита дизайнерское оформление квартиры заключалось в простой поклейке обоев на стены и побелке потолков известью, то сейчас все намного сложнее. На данный момент, на рынке представлено огромное количество разнообразной лакокрасочной продукции, изготовленной отечественными и зарубежными производителями. Поэтому обычному потребителю очень сложно разобраться в таком многообразии. На сайте http://baumarkt.kz/lakokrasochnye-materialy/kraski/ вы можете подобрать и заказать краски для любых целей по самым выгодным ценам.

Особенности выбора краски

При выборе краски следует учитывать множество факторов и параметров:

Необходимо помнить, что для окрашивания спальни, гостиной, прихожей, кухонного помещения и детской комнаты требуется использовать разные типы краски.

Кроме этого, следует принимать во внимание и величину площади окрашивания, а также материал стеновой поверхности.

Также нужно предварительно определиться и с цветом краски. Разумеется, оттенок должен оптимально сочетаться с общей стилистикой оформления помещения.

В заключение, необходимо определить величину суммы, которую планируется потратить на покупку краски.

Основные виды и свойства краски

Всю краску, представленную в строительных магазинах можно разделить на две группы:

Интерьерные.

В основном они предназначены для окраски внутренних помещений.

Фасадные.

Главным образом, они используются для окраски наружных фасадов зданий и домов.

Кроме этого, краски бывают следующих видов:

Влагостойкими.

Как правило, влагостойкие краски используются в кухне, ванной комнате, прихожей и других помещениях с повышенным уровнем влажности.

Не влагостойкими.

Можно окрашивать спальню, детскую комнату или гостиную.

Помимо этого, при выборе краски также следует учитывать такие параметры, как:

Паропроницаемость.

Такими красками окрашиваются спальные и детские комнаты.

Износостойкость.

Этот критерий очень важно учитывать при выборе краски в те помещения, стены которых необходимо постоянно мыть. В частности, этот относится к кухонным помещениям, где обычно всегда много жира, а также прихожим, в которых на стены попадает грязь с обуви и одежды.