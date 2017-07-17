Основные плюсы и минусы печати фотографических изображений на холсте

Благодаря современным технологиям, можно напечатать изображение на любом материале. Однако самым популярным видом печати считается нанесение фотографий на холст. Несмотря на такую востребованность среди потребителей, у этой полиграфической технологии есть определенные плюсы и минусы. При необходимости заказать печать фото на холсте вы можете на сайте портрет-коллаж.

Определение холста

Казалось бы, все предельно ясно, холст – это ткань, которую используют художники для рисования картин. Но специалисты утверждают, что существует два вида холста:

Льняная ткань с грубой поверхностью. На таких холстах обычно рисовали картины древние мастера.

Мягкий фактурный хлопок. Именно на хлопковых холстах и печатаются все фотографии.

Плюсы и минусы печати на холсте

Художнику, для того чтобы написать картину, потребуется достаточно много времени. Нередко мастер трудится над своим шедевром несколько месяцев, а то и лет. Естественно, такая работа обходится неимоверно дорого, что неизбежно отражается на конечной стоимости картины. В отличие от настоящих картин, напечатанное изображение на холсте обходится гораздо дешевле, а работа осуществляется в предельно короткий срок. Конечно же, напечатанная картина отличается от написанной художником, но ситуацию можно спасти благодаря неповторимой фактуре холста.

Области применения

Такой полиграфической услугой достаточно часто пользуются дизайнеры. Обычно они применяют такие холсты для того, чтобы создать неповторимый интерьерный стиль в процессе декорирования помещения.

Также холсты достаточно часто используют в качестве рекламных носителей. Благодаря уникальной фактуре, такой рекламный баннер оказывает позитивное воздействие на целевую аудиторию. К тому же, информация, напечатанная на холсте, смотрится гораздо привлекательнее, чем на надоевшем и привычном глянце. Вследствие этого, поданная таким оригинальным образом рекламная информация способствует многократному увеличению прибыли компании.

Довольно-таки часто технологию печати на холсте применяют для изготовления различных сувениров. В частности, большой популярностью пользуются картины с изображением новобрачных во время венчания или напечатанный портрет, преподнесенный в качестве презента юбиляру.