Основные достоинства цифровых систем видеонаблюдения

Обеспечение безопасности объектов достигается с использованием двух видов видеонаблюдения: аналогового и цифрового.

Поскольку цифровое оборудование не столь громоздкое, как аналоговое, оно требует гораздо меньше времени для подключения и гораздо меньших расходов. А благодаря применению беспроводных технологий видеонаблюдения исчезает необходимость в протягивании многих метров проводов. Кроме того, такая система обладает полной независимостью от непредвиденных ситуаций, которые связаны со случайным или умышленным повреждением проводов. При использовании беспроводной системы камеры видеонаблюдения можно установить почти в любых местах, тогда как при установке обычной системы это зачастую бывает невозможно.

Только применение цифровых технологий видеонаблюдения позволяет получать доступ к системе в любое время из любой точки планеты при помощи спутников и глобальной сети интернет. Использование этих технологий обеспечивает не только возможность обычного доступа для просмотра информации, но и возможность непрерывного контроля за изменениями в функционировании системы и своевременного внесения нужных поправок. Высокая надежность цифровых систем видеонаблюдения в Новосибирске исключает практически полностью возможность утраты или необратимой порчи информации. В случае поломок возможна замена неисправных узлов в минимальные сроки без какого-либо ущерба для функционирования остальных узлов, а в случае крупномасштабной аварии происходит автоматическое переключение системы на резервную, чем обеспечивается сохранность уже имеющейся информации.

В любой системе видеонаблюдения используется специальное программное обеспечение, предназначенное для проведения постоянной проверки состояния всего оборудования. Этот мониторинг позволяет обеспечить своевременную реакцию на малейшие изменения в функционировании системы и оперативно корректировать ее работу. Наличие настраиваемой функции искусственного интеллекта весьма облегчает работу операторов.

Запись видеоинформации в цифровых системах производится на блок памяти, а не на неудобные и громоздкие видеокассеты, при использовании которых возникают проблемы как с их хранением, так и с поиском нужной информации среди километров пленки. Из всего этого очевидно, что возможности цифровых систем видеонаблюдения существенно превосходят возможности аналоговых систем.