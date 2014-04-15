Выбор качественного зеркала

Зеркало не только выполняет роль функционального элемента интерьера, но и служит прекрасным средством для придания ему выразительности. По этой причине при выборе зеркала в магазине надо постараться купить качественную вещь, которая долго будет приносить радость ее владельцу. Для этого нужно следовать данной инструкции.

В первую очередь следует обратить внимание на то, что производство зеркал является ресурсоемким процессом. Зеркало представляет собой предмет, состоящий из стекла с напылением оксида серебра, который сверху покрыт слоем краски. Изготовленное в домашних условиях зеркало вряд ли будет соответствовать мировым стандартам качества. Зеркало декоративное, стекло узорчатое при этом вы можете заказать по индивидуальным требованиям на сайте www.1stekdom.ru.

Помимо этого, распространен способ обмана покупателей, который основан на замене серебряной амальгамы слоем алюминия. Будучи более активным металлом, алюминий чувствителен к внешним влияниям агрессивной среды, поэтому он быстро идет пятнами, темнеет, утрачивает свои декоративные свойства. Так что для покупки зеркала следует отправиться в крупный торговый центр или известный магазин.

Определившись с дизайном понравившейся модели и ее соответствием своему назначению, необходимо внимательно осмотреть изделие со всех сторон.

Для этого нужно перевернуть зеркало и осмотреть его тыльную сторону: у качественного изделия можно увидеть салатный оттенок или зеленый цвет, низкокачественные изделия или подделки имеют фиолетовый оттенок.