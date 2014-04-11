Сумка и чехол – необходимые аксессуары для планшета

Планшеты являются достаточно компактными устройствами и это одно из их преимуществ. Размеры планшета вполне позволяют переносить его в небольшой сумке или папке для бумаг. Однако, в следствии постоянной эксплуатации, на корпусе и экране этого электронного устройства будут появляться царапины и потёртости. Чтобы сохранить планшету презентабельный вид и оградить от повреждений пользователь должен позаботиться о приобретении специальной сумки для его переноски, а так же чехла. К примеру, чехлы для Samsung T310 Galaxy Tab 3 8.0 3G очень востребованы и популярны у владельцев этих планшетов благодаря получаемым преимуществам.

Выбирая сумку для планшета нужно обратить внимание на то, что она должна соответствовать размеру устройства, чтобы её материал плотно облегал планшет. Необходимо чтобы застёжки на сумке были надёжными, при этом не должно быть ни каких выступающих острых углов или деталей, которые могли бы оцарапать планшет. В настоящее время, в связи с нарастающей популярностью этих устройств, в продаже имеется достаточно много моделей сумок, различающихся дизайном, эргономичностью и ценой.

Чехол так же является нужным аксессуаром, предотвращающим возможные повреждения не только в процессе переноски, но и в ходе эксплуатации. Он, по желанию пользователя, может находиться на планшете постоянно, так как не мешает работе. Существует разные модели чехлов. Одни закрывают только экран, являющийся самой уязвимой частью устройства, другие же выполнены в виде блокнота, в котором планшет, защищённый со всех сторон, умещается полностью. Наличие чехла несколько увеличивает толщину устройства но, что гораздо важнее, значительно повышает его защищённость.