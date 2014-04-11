Письменный перевод: основные особенности

Задача лингвиста состоит в грамотном переводе текста, вне зависимости от его типа, объема и уровня сложности. При этом надо понимать, что письменный перевод имеет существенные отличия от устного. В этой связи переводчикам в процессе работы нужно учитывать ряд нюансов.

Ниже перечислены четыре основные особенности письменного перевода, которые важно учитывать каждому кому нужны услуги письменного перевода:

– В отличие от устного перевода письменный не предназначен для конкретного адресата.

– Необходимо принимать во внимание стилистическую и жанровую направленность оригинала. К примеру, при переводе стихотворений немало слов и фраз не поддаются дословной передаче. При переводе технических документов, напротив, необходима точность трактовок.

– Особенность письменного перевода заключается в том, для его осуществления у лингвиста имеется намного больше времени, чем при устном переводе. Это позволяет использовать словари и различные компьютерные программы, которые помогают ему досконально выверять каждое словосочетание. По этой причине к письменному переводу предъявляются повышенные требования.

Письменный перевод должен учитывать все особенности языка. Готовый текст должен отвечать грамматическим, орфографическим и стилистическим нормам целевого языка.

– Исходя из предыдущего пункта, очевидно, что, работающий над письменным переводом лингвист должен не только безукоризненно владеть языком, но и уметь грамотно форматировать и редактировать документ. Помимо этого, он должен обладать специальными знаниями в той области, которой посвящен исходный текст.

Высококвалифицированные сотрудники компании «Мартин» хорошо знакомы с этими и другими особенностями письменного перевода, поэтому они неизменно гарантируют отличное качество выполнения заказа.