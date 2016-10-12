Эксплуатационные возможности ленточных пил

Посредством стальных лент с зубьями осуществляется распиловка древесины разных сортов на вертикальном ленточнопильном оборудовании и пилорамах. Такие инструменты бывают: зубчатыми, беззубыми, которые пилят древесину за счет трения и электроискровыми. Распил материала происходит пилой, вращающейся на высокой скорости и установленной на специальных шкивах. Ленточные пила с тонкими полотнами предназначены для распиловки бревен, бруса, досок из древесины хвойных пород различной твердости и даже при условии низких температур. Помимо этого, при помощи этого инструмента можно выполнять распилы фанеры, пенопласта, ДВП, ДСП и МДФ как под прямым углом, так и с наклоном в 45°. Для работы могут пригодиться и специальные фрезы, которые можно заказать на сайте http://dekartrt.ru/instruments/metalorezhushchij-instrument/frezy.

Особенности изготовления ленточных пил

Для производства подобных пил используется инструментальная высокоуглеродистая легированная сталь, благодаря высокой прочности и износостойкости этого материала, становится возможно делать пропилы глубиной 80–500 мм и шириной до 610 мм.

На пилорамах распиловка деревянных заготовок обеспечивается посредством возвратно-поступательных движений специальной кассеты с закрепленными пилами. Причем в зависимости от технических характеристик каждого станка, для него подбирают пилы строго определенной длины и ширины.

В процессе производства ленточных пил полотно режется на определенные участки заданных размеров, концы которых затем крепятся между собой на аппарате контактной сварки. После этого, на заготовке нарезаются зубы, которые далее затачиваются и разводятся.

Необходимо отметить, что ленточные пилы широко применяются не только на деревообрабатывающих предприятиях, но и на мебельных фабриках, в процессе строительства жилых зданий, промышленных объектов и во многих других сферах, где требуется оперативное изготовление пиломатериалов в больших объемах. Для продления срока эксплуатации таких пил, их необходимо регулярно чистить, затачивать и разводить зубья, а также ремонтировать полотно при помощи сварки.