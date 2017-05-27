Какова норма промежутка между родами и началом месячных?

Вопрос, когда же должна возобновиться менструация после родов, является актуальным для всех молодых мам. Ведь это доказывает то, что организм полностью восстановился и снова готов к вынашиванию плода, кроме того, нормальный менструальный цикл является явным признаком хорошего здоровья. А когда ожидать соответствующие первые месячные после родов и весьма долгожданного рождения малыша – через пару месяцев или несколько недель? И зависит ли срок от способа родов (кесарево сечение или естественные)?

Нормой считается менструация, появившаяся минимум через 1,5 месяца после родов. Этот срок самый короткий, причем настолько, что большинство женщин думают, что у них снова началось послеродовое кровотечение. Однако так рано менструации начинаются далеко не у всех, очень многое зависит от того, как молодая мамочка кормит своего малыша. Если грудью, то, как правило, срок начала месячных оттягивается, поскольку восстановиться менструальному циклу мешает огромная концентрация гормона пролактина, так называемого гормона лактации. Причем чем чаще мама кормит своего малыша, тем вероятнее, что менструация отсрочится. Соответственно, после того, как вводится прикорм, то есть через 4 или даже 5 месяцев после появления ребенка на свет, у большинства мам цикл восстанавливается. Однако у некоторых женщин менструация не появляется и год, и даже дольше, все то время, пока они кормят грудью. Кстати, способ родов никак не влияет на срок начала месячных, однако планируя беременность следует знать как выбрать роддом и сделать ответственный выбор для проведения правильных и безопасных родов.

И многих волнует – нужно ли предохраняться, если менструации нет? Можно ли забеременеть в это время? Конечно. Все дело в том, что ежемесячные кровотечения начинаются через две недели после овуляции, и если в эти две недели вы, не защищаясь, занимались сексом, то вполне может наступить беременность. Но такая ситуация является редкой, если женщина кормит малыша каждые 3 часа грудью днем, а ночью промежуток между вскармливаниями не превышает 6 часов, а также в соответствующем случае если после рождения малыша прошло максимум 4 месяца. Такой метод предохранения называется лактационной аменореей.

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