Преимущества использования и особенности выбора термоэтикеток

Приобретая товары в супермаркетах, покупатели внимательно изучают срок годности товара, его вес и прочую информацию, нанесенную на специальную белую этикетку. Как правило, такие термоэтикетки изготавливаются из специальной термобумаги, которая поставляется в рулонах. Изображение на этикетки максимально оперативно наносится с помощью специального термопринтера.

Причем наклеивать их на товары можно сразу же после изготовления. Благодаря наличию у термоэтикеток самоклеющейся основы, появляется возможность для более оперативной маркировки товаров. Обычно термоэтикетки активно используются для маркировки продуктов питания в магазинах и всевозможных оптовых базах. Кроме супермаркетов, такие самоклеящиеся этикетки широко применяются в сфере складской и транспортной логистики. В настоящее время самоклеющиеся термоэтикетки купить по выгодной цене можно на сайте brand-trade.ru.

Из чего делают термоэтикетки?

Такие этикетки состоят из нескольких слоев:

Первого – нижнего слоя, для изготовления которого используется обычная бумага с нанесенным на ее поверхность с одной стороны специального клея.

Верхнего слоя с термопокрытием, который темнеет от воздействия высоких температур.

Базового слоя с дополнительной защитой, препятствующей случайному склеиванию бумаги в процессе ее сматывания в рулон.

Основные виды

Самыми простыми и дешевыми термоэтикетками считаются – «Термо-Эко». Обычно они применяются для маркировки товаров, которые хранятся в обычных условиях. Такие этикетки не переносят влаги и резких температурных перепадов.

Термоэтикетки другого вида – «Термо-Топ», отличаются большей прочностью и износостойкостью. Поэтому они могут наноситься на товары, которые хранятся во влажных и теплых помещениях или морозильных камерах.

Главные плюсы и минусы самоклеящихся этикеток

Основным достоинством термоэтикеток считается их неприхотливость. В частности, для маркировки товаров достаточно приобрести картридж, ленту и тонер и, конечно же, сами этикетки. Тем не менее, у самоклеящихся этикеток есть один существенный недостаток – это их чрезвычайно небольшой период эксплуатации, который не превышает 1 год.