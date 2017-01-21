Термостатическое и холодильное оборудование от компании ibc-chillers.ru

Любому современному предприятию для изготовления и конкурентоспособной продукции требуется высококачественное холодильное и термостатическое оборудование. Поставками такого высокотехнологичного оборудования, изготовленного ведущими европейскими производителями, занимается компания «IBC Chillers». Причем приобрести качественные промышленные холодильные установки и термостаты можно в розницу по оптовым ценам. Более подробно ознакомиться с ассортиментом продукции, а также техническими характеристиками представленных моделей оборудования можно на официальном ресурсе компании ibc-chillers.ru.

Функции и преимущества масляных термостатов

Основное предназначение термостатов заключается в предварительном подогреве и обеспечении стабильного температурного режима в полном соответствии с определенным техпроцессом. Кроме этого, использование такого специального термостатирующего оборудования как масляный термостат способствует:

Существенному увеличению объемов и повышению качества продукции, выпускаемой на предприятии.

Сокращению количества производственных отходов.

Продлению срока службы прессформ.

Наиболее сложными и высокоточными моделями такого оборудования являются масляные термостаты, в которых в качестве теплоносителя используется специальное масло. Такое надежное и простое термостатирующее оборудование активно используется на промышленных предприятиях, на которых для выпуска продукции требуется обеспечить прогрев прессформы и поддержание стабильного температурного режима в пределах 130–350°С.

Особенности использования холодильного оборудования

В последнее время, стало пользоваться большой популярностью использование такого вида холодильной техники как чиллер. Благодаря своим конструкционным особенностям, такие агрегаты обладают по-настоящему уникальными возможностями. В частности, чиллеры применяются в пищевой промышленности для охлаждения сиропов, соков, вина, ликеров, коньяков и много другого. Кроме этого, такое оборудование используется для поддержания стабильной температуры воды в бассейнах или же для генерации льда на ледовых аренах.