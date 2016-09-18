Удобные и функциональные подъемники для инвалидов от компании «Allorto»

Просто заболев обычным гриппом, простой человек может на несколько недель лишиться радости общения с друзьями. Естественно, это не идет ни в какое сравнение с теми ежедневными страданиями, которые испытывают люди и в силу определенных причин вынужденные постоянно передвигаться на инвалидной коляске. Именно по этой причине сегодня во многих зданиях и учреждениях, специально для пациентов с ограниченными в физическими возможностями, устанавливают специальные подъемники, которые можно найти по ссылке http://allorto.ru/category/podemniki-dlya-invalidov/.

Как правило, такие подъемные устройства отличаются функциональностью, конструкционными особенностями и принципом работы. Однако все они предназначены для обеспечения свободного и удобного доступа в места общественного пользования инвалидам, передвигающихся на колясках. Одним из ведущих производителей таких подъемников является компания «Allorto», которая специализируется на изготовлении подобных приспособлений.

Основные виды подъемников

Главным образом, компания занимается производством моделей подъемников для инвалидов, позволяющих осуществлять:

Вертикальный подъем.

Обычно такие конструкции устанавливаются в помещениях, в которых требуется обеспечить небольшую высоту подъема – до 2 метров. Главные плюсы таких моделей – это современный дизайн, простая система управления и высокая надежность.

Наклонное перемещение без ограждения.

Такие подъемники устанавливаются как на улицах, так и в помещениях, в которых высота подъема не превышает 12,5 метров. Они обладают антикоррозийными свойствами и устойчивостью к резким температурным изменениям.

Наклонное перемещение с ограждением.

Как правило, такие приспособления устанавливают в зданиях, в которых отсутствует возможность для монтажа вертикального подъемника.

Помимо этого, компания «Allorto» занимается изготовлением мобильных подъемников, которые используются в зданиях с довольно-таки узкими лестничными пролетами. Для монтажа таких приспособлений не требуется предварительная регистрация в Гостехнадзоре.

В компании «Allorto» можно заказать подъемные устройства для инвалидов по самой приемлемой стоимости. Помимо этого, в случае недостатка денежных средств, приобрести эти устройства можно в кредит. Ознакомиться с полным перечнем продукции компании можно в каталоге на ее официальном ресурсе.