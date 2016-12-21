Как правильно утилизировать ненужные поддоны?

Основная функция поддонов или паллет связана с хранением, перемещением и транспортировкой различных товаров. Причем на одной паллете можно разместить товары, массой, не превышающей 500–600 кг. Однако несмотря на то, что поддоны делают из прочной древесины и других материалов, их срок эксплуатации тоже ограничен. Поэтому на промышленных предприятиях и базах нередко возникает проблема с утилизацией поломанных паллет. Узнать о такой услуге как скупка старых паллетов и поддонов вы можете по ссылке http://palletholding.ru/skupka-palletov.

В зависимости от конструкционных особенностей и материалов изготовления, поддоны делятся на одноразовые и стандартные многоразовые или оборотные. Кроме того, для нестандартных категорий грузов выпускаются специальные паллеты. Стандартные многооборотные поддоны выпускаются разных размеров, конструкций и грузоподъемности.

Способы утилизации паллет

Очень часто многим компаниям после получения необходимых товаров, паллеты просто не нужны. Таким образом, поддоны складируются и просто занимают свободное место. Поэтому лучшим решением этой проблемы будет продажа ненужных паллет специализированной компании, которая покупает использованную тару. Условно, такие компании делятся на два типа:

Предприятия, занимающиеся выпуском собственной продукции и нуждающиеся в паллетах для хранения и транспортировки поддонов конечным потребителям. Поэтому такие компании просто не хотят тратить средства на приобретение невозвратной тары, предпочитая использовать для отгрузки продукции паллеты, бывшие в употреблении, которые можно дешево приобрести на вторичном рынке.

Компании, специализирующиеся на изготовлении новых и восстановлении бывших в употреблении поддонов для их перепродажи. Дело в том, что обычно все работы по реконструкции поддонов сводятся к элементарной замене таких элементов конструкции, как шашки или доски настила. Причем для ремонта обычно используются запчасти от таких же поломанных паллет.