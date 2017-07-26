Популярность экскурсий в легендарную Шлиссельбургскую крепость

Крепость с необычным названием Орешек построил в 1323 году князь по имени Юрий Данилович – это непосредственно внук весьма и весьма известного великого князя новгородского Александра Невского. Эта крепость имеет славную историю и долгое время служила форпостом Российского государства. В 1612 году она была взята шведами и принадлежала им вплоть до 1702 года. Эту крепость вернул обратно России Петр I, который лично руководил ее штурмом во время Северной войны. По случаю взятия Орешка была учреждена особая медаль с надписью на обратной стороне: «Был у неприятеля 90 лет». В то же время, крепость была переименована в Шлиссельбург.

Тем не менее, уже через год после постройки Кронштадта, крепость перестала играть ключевую роль в военном плане и стала политической тюрьмой. Главным образом, она получила известность благодаря декабристам Ивану Пущину, Вильгельму Кюхельбекеру, братьям Бестужевым. Также именно здесь впоследствии была проведена казнь Александра Ульянова, родного брата В.И. Ленина.

Архитектурный ансамбль крепости состоит из крепостной стены в виде многоугольника и 5 башен, которые имеют название Головина, Государева, Королевская, Флажная и Головкина. Причем, 2 башни – Меншикова и Безымянная, были разрушены во время войны. На территории крепости расположена еще одна цитадель, которую отделяют от основного сооружения стены, а также Светличная, Колокольная и Мельничная башни.

Таким образом, крепость Орешек является музеем под открытым небом. Однако, время не пощадило это славное сооружение, поэтому многие постройки постепенно разрушаются. Во время ВОВ крепость служила оборонительным сооружением для обеспечения поставок боеприпасов и провианта в осажденный Ленинград по Дороге жизни и постоянно подвергалась артобстрелам и авианалетам, что тоже внесло вклад в ее разрушение.

Несмотря на это, Шлиссельбургская крепость является памятником архитектуры, которую обязательно следует посетить. В частности, как указывает портал Российские Новости, в 2015 году здесь побывало около 100000 туристов. С более подробной информацией об истории крепости и другими интересными данными можно ознакомиться в Интернете.

Необходимо отметить, что лучше всего добираться до этой крепости на теплоходе «Верный». Так как во время плавания можно не только получить удовольствие от поездки на комфортабельном теплоходе компании «Бухта Петрокрепость», но и полюбоваться изумительным видом, открывающимся на это оборонительное сооружение.