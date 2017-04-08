Наиболее востребованные и популярные способы печати книг и не только

Дата публикации: April 8, 2017 | Статьи | Comments Off on Наиболее востребованные и популярные способы печати книг и не только

На любом крупном полиграфическом предприятии для изготовления печатной продукции используются разные методы нанесения изображения на бумагу или другие материалы. Самыми популярными полиграфическими технологиями считаются офсетная печать и шелкография. Рассмотрим преимущества двух разных технологий более подробно. При этом, у каждого метода есть определенные достоинства и недостатки.

Главные преимущества и недостатки шелкографии
При помощи такой уникальной технологии как шелкография от компании 12 Миллионов можно легко нанести цветное изображение на любые изделия, независимо от их размеров, конфигурации и материала из которого они изготовлены. В частности, посредством шелкографии можно напечатать логотип компании на футболке, кружке, авторучке или целлофановом пакете. Именно поэтому метод шелкографии используется для нанесения изображений, логотипов и прочей информации на различные сувенирные изделия, такие как календари, сумочки, открытки, бейсболки, дисконтные карточки, ежедневники и многое другое.
Основным преимуществом такого метода считается чрезвычайная устойчивость нанесенного изображения к ультрафиолетовым лучам и истиранию, что позволяет рисунку оставаться насыщенным и ярким достаточно длительное время.

Основные плюсы и минусы офсета
Главным образом, офсетная технология используется для печати книг, газет, брошюр, тетрадей, плакатов и прочих видов полиграфической продукции. В каждом офисе можно встретить большое количество изделий, напечатанных офсетным способом – это могут быть всевозможные блокноты, календари, ежедневники и многое другое. Основная причина такой большой популярности офсетного метода заключается в возможности печати на современном полиграфическом оборудовании больших тиражей листовок, журналов, бумажных пакетов и другой продукции при достаточно небольших финансовых затратах. При этом, офсетная печать отличается высоким качеством цветопередачи. Таким образом, этот метод отлично подходит при необходимости оперативной печати больших тиражей полиграфической продукции.

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