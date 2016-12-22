  • За счет чего печатаются газеты и журналы?
    На какие средства издаются газеты и журналы?
    April 17, 2013 Коментариев нет Нажмите для чтения
  • Последний печатный номер Newsweek
    Был выпущен последний печатный номер журнала Newsweek
    December 27, 2012 Коментариев нет Нажмите для чтения
  • Учиться одному - тяжело
    Учителям разрешат преподавать уроки на дому в частном порядке
    June 15, 2012 Коментариев нет Нажмите для чтения
  • Шпаргалка на экзамене
    Особенности национального списывания
    June 5, 2012 Коментариев нет Нажмите для чтения
  • Телефон для списывания
    Государственный экзамен – для списывания не преграда
    June 2, 2012 Коментариев нет Нажмите для чтения
  • В школьной библиотеке
    Школьная литература и её закупка
    May 30, 2012 Коментариев нет Нажмите для чтения
  • Какие СМИ предпочтительнее?
    Электронные или традиционные? Какие СМИ предпочтительные
    April 5, 2012 Комментариев: 5 Нажмите для чтения
  • Мировая пресса
    Пресса на Западе и в России
    March 12, 2012 Коментариев нет Нажмите для чтения
  • Учебники и книги
    Новый перечень учебников
    March 12, 2012 Коментариев нет Нажмите для чтения
  • Дистанционное обучение
    Электронная учеба
    March 12, 2012 Коментариев нет Нажмите для чтения
  • Корреспонденция в почтовый ящик
    Подписка и доставка печатной прессы за рубежом
    March 9, 2012 Комментариев: 7 Нажмите для чтения
  • Газеты на дом
    Подписка на газеты и журналы по почте
    March 7, 2012 Коментариев нет Нажмите для чтения
  • Школьник за домашним заданием
    Школьники в Великобритании облегченно вздохнули
    March 6, 2012 Коментариев нет Нажмите для чтения
  • Выпускники
    Определен список стран, приоритетных для российских выпускников
    March 6, 2012 Коментариев нет Нажмите для чтения
  • Учитель на уроке
    Проблема подготовки педагогов вызывает опасения
    March 6, 2012 Коментариев нет Нажмите для чтения
  • "Слава России" митинг
    В российских школах появятся уроки настоящего патриотизма
    March 6, 2012 Комментариев: 4 Нажмите для чтения
  • Обучение
    Новые изменения в российском образовании
    March 5, 2012 Комментариев: 3 Нажмите для чтения

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Последние новости и статьи

Интересный и увлекательный реальный мир настольных игр

Дата публикации: December 22, 2016 | Статьи | Comments Off on Интересный и увлекательный реальный мир настольных игр

Психологи утверждают, что настольные игры являются самым лучшим способом для улучшения коммуникации родителей с собственными детьми. Дело в том, что современные дети практически все свободное время проводят в виртуальном мире и воспринимают своих родителей как чрезвычайно нудный и вечно ругающийся […]

Как правильно утилизировать ненужные поддоны?

Дата публикации: December 21, 2016 | Статьи | Comments Off on Как правильно утилизировать ненужные поддоны?

Основная функция поддонов или паллет связана с хранением, перемещением и транспортировкой различных товаров. Причем на одной паллете можно разместить товары, массой, не превышающей 500–600 кг. Однако несмотря на то, что поддоны делают из прочной древесины и других материалов, их срок […]

Самые актуальные новости на информационном портале Today.kz

Дата публикации: December 20, 2016 | Статьи | Comments Off on Самые актуальные новости на информационном портале Today.kz

Развитие компьютерных технологий позволяет пользователям посредством различных электронных устройств и высокотехнологичных гаджетов быть всегда в курсе самых значимых региональных и международных событий. В информационном пространстве ежесекундно происходит обновление информации и появляются новые новостные сообщения из самых разных сфер человеческой деятельности. […]

Особенности правильного выбора автомобильных салфеток

Дата публикации: November 20, 2016 | Статьи | Comments Off on Особенности правильного выбора автомобильных салфеток

Уже давно канули в прошлое те времена, когда для того чтобы протереть пыль в салоне машины или отполировать ее кузов, автолюбители пользовались затасканными банными губками или грязными рваными тряпками. Теперь большинство автовладельцев для этих целей предпочитает пользоваться специальными автомобильными салфетками. […]

Выгодные условия франшизы от компании «CitySites»

Дата публикации: November 18, 2016 | Статьи | Comments Off on Выгодные условия франшизы от компании «CitySites»

Основанная 8 лет назад компания «CitySites» является сетью, объединяющей большое количество интернет-сайтов, представляющих разные города. Основная идея такого проекта региональных сайтов заключается в предоставлении жителям того или иного населенного пункта максимально полной информации о жизни родного города. После того как […]

Главные плюсы лечения в частных клиниках

Дата публикации: November 15, 2016 | Статьи | Comments Off on Главные плюсы лечения в частных клиниках

Казалось бы, уже давно миновала советская эпоха, когда для того чтобы попасть на прием к врачу приходилось выстаивать несколько часов в очереди перед его кабинетом. Тем не менее, даже сейчас, чтобы попасть на осмотр к медицинскому специалисту в государственном медучреждении, […]

Широкие возможности спутникового ТВ

Дата публикации: November 15, 2016 | Статьи | Comments Off on Широкие возможности спутникового ТВ

Каждому знакома ситуация, когда по телевизору просто нечего смотреть. Нет, конечно же по центральным телеканалам ежедневно транслируются разнообразные телепередачи. Тем не менее, все они преимущественно рассчитаны на людей преклонного возраста. Именно поэтому по телевизору обычно показывают всевозможные ток-шоу и телесериалы. […]

Герметичные соединения при помощи латунных муфт-«американок»

Дата публикации: November 9, 2016 | Статьи | Comments Off on Герметичные соединения при помощи латунных муфт-«американок»

Если ранее для соединения водопроводных труб в основном использовались обычные резьбовые сгоны, то сейчас все больше сантехников отдают предпочтение муфте с накидной гайкой или как ее еще называют «американке». Даже принимая во внимание, что резьбовыми сгонами с контргайкой до сих […]

Неоспоримая польза употребления чистой воды

Дата публикации: October 29, 2016 | Статьи | Comments Off on Неоспоримая польза употребления чистой воды
Вода

Подавляющее большинство жителей крупных городов страдают от гиподинамии, авитаминоза, катастрофической экологической ситуации и постоянного нервного стресса. Для того чтобы хотя бы частично нивелировать все негативные последствия проживания в мегаполисах, горожане посещают фитнес-центры и начинают следить за своим рационом. Тем не […]

Автономное энергоснабжение дома посредством солнечных батарей

Дата публикации: October 22, 2016 | Статьи | Comments Off on Автономное энергоснабжение дома посредством солнечных батарей

В последнее время все владельцы квартир и частных домов столкнулись с проблемой оплаты непомерных коммунальных платежей. Причем доходы большинства граждан просто не позволяют платить такие колоссальные суммы за электроэнергию. Тем не менее, без света жить просто невозможно. Да и вся […]

Советы по выбору краски для потолка и стен

Дата публикации: October 21, 2016 | Статьи | Comments Off on Советы по выбору краски для потолка и стен

В процессе ремонта все стремятся, чтобы помещение выглядело гармонично и эстетично. Причем если во времена тотального дефицита дизайнерское оформление квартиры заключалось в простой поклейке обоев на стены и побелке потолков известью, то сейчас все намного сложнее. На данный момент, на […]

Типы и принцип функционирования вакуумного насосного оборудования

Дата публикации: October 13, 2016 | Статьи | Comments Off on Типы и принцип функционирования вакуумного насосного оборудования
насос

На данный момент вакуумные насосы, которые можно подобрать и заказать на сайте http://vacuumpro.ru, обеспечивают бесперебойную работу различного оборудования в самых разных хозяйственных сферах и отраслях: На предприятиях пищевой промышленности. В машиностроительной отрасли. В очистных коллекторах. В разнообразных системах кондиционирования и […]

Эксплуатационные возможности ленточных пил

Дата публикации: October 12, 2016 | Статьи | Comments Off on Эксплуатационные возможности ленточных пил

Посредством стальных лент с зубьями осуществляется распиловка древесины разных сортов на вертикальном ленточнопильном оборудовании и пилорамах. Такие инструменты бывают: зубчатыми, беззубыми, которые пилят древесину за счет трения и электроискровыми. Распил материала происходит пилой, вращающейся на высокой скорости и установленной на […]

Высококачественные пластмассовые изделия от «Зуло Групп»

Дата публикации: October 11, 2016 | Статьи | Comments Off on Высококачественные пластмассовые изделия от «Зуло Групп»

Компания «Зуло Групп» специализируется на производстве разнообразных пластмассовых изделий. Причем технология изготовления продукции на этом предприятии подразумевает использование всех этапов производства. Начиная с разработки и изготовления лит-формы изделия под высоким давлением и заканчивая упаковкой продукции и ее доставкой конечному потребителю. […]

Охранная сигнализация в квартире – непреодолимый барьер для воров

Дата публикации: October 8, 2016 | Статьи | Comments Off on Охранная сигнализация в квартире – непреодолимый барьер для воров

Преимущественное большинство людей, установив бронированную входную дверь думают, что они полностью обезопасили свою квартиру от проникновения злоумышленников. При этом многие из них даже не догадываются, что у злоумышленников имеется огромное количество изощренных способов несанкционированного проникновения в чужие квартиры. Поэтому если […]

Тонкости правильного выбора салона красоты

Дата публикации: October 7, 2016 | Статьи | Comments Off on Тонкости правильного выбора салона красоты
Салон красоты

Казалось бы, при таком обилии салонов красоты, выбрать среди них наилучший не составит большого труда. К тому же, уровень специалистов и стоимость услуг в разных салонах практически не отличается. Однако только настоящий мастер может в процессе создания образа выгодно выделить […]

Как правильно приобрести новый автомобиль а автосалоне?

Дата публикации: October 6, 2016 | Статьи | Comments Off on Как правильно приобрести новый автомобиль а автосалоне?

Сегодня можно свободно приобрести автомобиль любой марки. Достаточно просто располагать необходимой денежной суммой. В том случае, если финансов на покупку новой машины элементарно не хватает, то всегда можно приобрести подержанный автомобиль. Тем не менее, следует учитывать, что у транспортного средства […]

Основные достоинства отдыха в Симферополе

Дата публикации: October 6, 2016 | Статьи | Comments Off on Основные достоинства отдыха в Симферополе

Еще с советских времен все граждане Советского Союза мечтали отдохнуть летом в Крыму. Причем с тех пор мало что изменилось и точно так же, как и тогда, в сезон отпусков армия отдыхающих устремляется на этот солнечный полуостров. Разумеется, в Крыму […]

Особенности выбора автокрана для аренды

Дата публикации: October 4, 2016 | Статьи | Comments Off on Особенности выбора автокрана для аренды

В процессе строительства любого жилого или коммерческого объекта обязательно используется спецтехника и автокраны, в том числе. Тем не менее, далеко не каждый застройщик может себе позволить приобрести такую дорогостоящую технику, поэтому большинство компаний предпочитают брать ее в аренду. Например, арендовать […]

Выполнение уникальных поп-арт портретов в манере Энди Уорхола на ресурсе «Cedro Arte»

Дата публикации: September 25, 2016 | Статьи | Comments Off on Выполнение уникальных поп-арт портретов в манере Энди Уорхола на ресурсе «Cedro Arte»

Обычно в природе очень редко встречаются яркие оттенки. При этом психологи утверждают, что именно насыщенные красные, зеленые, синие и желтые полутона оказывают позитивное влияние на настроение и дополнительно заряжают энергией. Поэтому люди, которым небезразлично душевное состояние их родных и любимых, […]

Как правильно выбирать антикварные изделия?

Дата публикации: September 18, 2016 | Статьи | Comments Off on Как правильно выбирать антикварные изделия?

Многие люди, решив выбрать подарок на день рождение или юбилей своим знакомым и родным, сталкиваются с неприятным сюрпризом. Дело в том, что несмотря на огромный выбор товаров, как в обычных магазинах, так и в виртуальных бутиках, все они по большому […]

Преимущества использования и особенности выбора термоэтикеток

Дата публикации: September 18, 2016 | Статьи | Comments Off on Преимущества использования и особенности выбора термоэтикеток

Приобретая товары в супермаркетах, покупатели внимательно изучают срок годности товара, его вес и прочую информацию, нанесенную на специальную белую этикетку. Как правило, такие термоэтикетки изготавливаются из специальной термобумаги, которая поставляется в рулонах. Изображение на этикетки максимально оперативно наносится с помощью […]

Удобные и функциональные подъемники для инвалидов от компании «Allorto»

Дата публикации: September 18, 2016 | Статьи | Comments Off on Удобные и функциональные подъемники для инвалидов от компании «Allorto»

Просто заболев обычным гриппом, простой человек может на несколько недель лишиться радости общения с друзьями. Естественно, это не идет ни в какое сравнение с теми ежедневными страданиями, которые испытывают люди и в силу определенных причин вынужденные постоянно передвигаться на инвалидной […]

Для чего нужна независимая оценка квартиры?

Дата публикации: August 17, 2016 | Статьи | Comments Off on Для чего нужна независимая оценка квартиры?

В последнее время стала пользоваться большой популярностью услуга независимой оценки различных материальных ценностей. Как правило, чрезвычайно востребована независимая экспертная оценка автомобилей, промышленного оборудования, ценных бумаг, предприятий, земельных участков, жилой и коммерческой недвижимости. Помимо этого, к такой услуге прибегают для оценки […]

Почему необходима регистрация товарного знака

Дата публикации: March 31, 2016 | Статьи | Нет мнений
Регистрация торговой марки очень важна

У многих владельцев небольших фирм вызывает сомнения целесообразность регистрации товарных знаков для собственных предприятий. Теоретически, руководителям понятно, что регистрировать товарный знак и логотип нужно обязательно, чтобы защитить упомянутую выше информацию от незаконного использования. Но нередко правление не может выбрать тип […]

Преимущества вкуснейших конфет ручной работы

Дата публикации: July 26, 2014 | Статьи | Нет мнений
Конфеты ручной работы

Каждому человеку периодически хочется побаловать себя сладостями. Вот только обычные вкусности могут быстро приесться и надоесть. В случае если вам вдруг захотелось отведать чего-нибудь необыкновенного, рекомендуем обратить внимание на эксклюзивные конфеты максимально профессиональной и качественной ручной работы. Невероятно вкусные изделия […]

Плюсы окон с использование профиля КБЕ

Дата публикации: June 29, 2014 | Статьи | Нет мнений
Пластиковые окна в комнате

На современном рынке пластиковые окна КВЕ занимают одну из лидирующих позиций, так как немецкие производители не скупятся на качестве. Они обладают высоким уровнем технических характеристик и ко всему прочему отличаются повышенной экологичностью. Пластиковые окна КВЕ отлично способствуют сохранению микроклимата в […]

Основные достоинства цифровых систем видеонаблюдения

Дата публикации: April 15, 2014 | Статьи | Нет мнений
Видео

Обеспечение безопасности объектов достигается с использованием двух видов видеонаблюдения: аналогового и цифрового. Поскольку цифровое оборудование не столь громоздкое, как аналоговое, оно требует гораздо меньше времени для подключения и гораздо меньших расходов. А благодаря применению беспроводных технологий видеонаблюдения исчезает необходимость в […]

Выбор качественного зеркала

Дата публикации: April 15, 2014 | Статьи | Нет мнений
Шкаф-купе

Зеркало не только выполняет роль функционального элемента интерьера, но и служит прекрасным средством для придания ему выразительности. По этой причине при выборе зеркала в магазине надо постараться купить качественную вещь, которая долго будет приносить радость ее владельцу. Для этого нужно […]

Современная бизнес-авиация и главные ее преимущества

Дата публикации: April 13, 2014 | Статьи | Нет мнений
Самолет

Деловая авиация – это вид гражданской авиации, которая используется исключительно для проведения корпоративных и индивидуальных перелетов. И на протяжении последних нескольких дней такие услуги бизнес авиации стали крайне распространенной среди множества деловых людей, которые отдают предпочтение перелетам в комфортных условиях […]

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