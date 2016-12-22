Казалось бы, уже давно миновала советская эпоха, когда для того чтобы попасть на прием к врачу приходилось выстаивать несколько часов в очереди перед его кабинетом. Тем не менее, даже сейчас, чтобы попасть на осмотр к медицинскому специалисту в государственном медучреждении, […]